Il comunicato Uefa: Eriksen è stato trasferito in ospedale, condizioni stabili

Christian Eriksen è fuori pericolo. Fino a poco fa era una speranza alla quale ci si aggrappava visto le foto che iniziavano a girare, con lui sulla barella, vigile, sveglio. Ora è una certezza. La Uefa ha diramato un comunicato in cui annuncia che il calciatore danese è stato trasferito in ospedale e che le sue condizioni sono, al momento, stabili.

Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.

The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 12, 2021