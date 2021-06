Hjulmand: «Orgoglioso della reazione della squadra dopo aver rischiato di perdere un amico»

Il ct della Danimarca, Kasper Hjulmand, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Belgio.

“L’unica cosa che mi dispiace è il risultato, non posso descrivere l’orgoglio che provo per questa squadra. La qualità che hanno dimostrato quattro giorni dopo aver rischiato di perdere uno dei loro migliori amici… è qualcosa di fantastico. Hanno totalmente dominato la squadra più forte al mondo. Voglio ringraziare tutto il supporto che stiamo ricevendo e tutti coloro che ci stanno aiutando. Significa tantissimo per noi. Con Christian nel cuore e nella testa, sappiamo di essere ancora in corsa. Sappiamo che per lui saranno settimane ancora dure, ma vogliamo continuare per lui. Vogliamo battere la Russia, Euro 2020 non finisce qui per noi”.