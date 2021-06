Hamsik: «Anche se siamo in testa, restiamo la cenerentola del girone»

In conferenza stampa: «La Svezia ha più qualità della Polonia, sarà una sfida complicata, anche se crediamo di poter vincere»

Il centrocampista della Slovacchia, Marek Hamsik, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Svezia. La Slovacchia è prima in classifica nel girone di Euro 2020.

“Ora sembra che siamo favoriti perché siamo in testa, ma restiamo sempre la cenerentola del girone. Contro la Svezia dovremo giocare di squadra ripetendo la prestazione dell’esordio quando abbiamo chiuso la sfida coi crampi. Questo deve essere lo spirito perché nessuno ci regalerà nulla. La Svezia è un avversario duro, molto forte fisicamente e ci renderà la vita difficile. Inoltre ritroverà Kulusevski, un giocatore importante per loro, una delle maggiori promesse del calcio svedese che in Serie A ha dimostrato il suo valore. La Svezia ha più qualità della Polonia e sarà una sfida complicata, anche se crediamo di poter vincere”.