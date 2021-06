Gazzetta: tra il Napoli e Insigne c’è il rischio che finisca come con Milik

Nessun incontro, parti ancora distanti e la possibilità di ricominciare la stagione senza alcun accordo, con la scadenza naturale nel 2022

Insigne e il Napoli. La Gazzetta dello sport fa il punto sulla situazione contrattuale di Lorenzo Insigne al Napoli. E il punto è presto fatto. Non ci sono novità. Non ci sono passi in avanti.

Fino adesso le parti non hanno avuto alcun incontro per una discussione nel merito di un accordo in scadenza nel 2022.

La Gazzetta, con Maurizio Nicita, ricorda che il Napoli ha l’esigenza di ridurre i costi, quindi di tagliare gli ingaggi. Insigne dal canto suo vorrebbe il riconoscimento anche a livello economico di quella che viene definita una “certa leadership, mostrata soprattutto nell’ultima stagione”. Il calciatore vuole conoscere il suo ruolo nel Napoli, il Napoli desidera che il calciatore si renda conto che il calcio dopo il Covid è cambiato. Il rischio, conclude la Gazza (che ha definito incomprensibile la prestazione offerta contro il Verona), è che si finisca come con Milik.

Ricominciare la stagione senza alcun accordo e dunque andando verso la scadenza naturale.