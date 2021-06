Gazzetta: senza rinnovo, Insigne lascerà il Napoli

Il rinnovo di Insigne sarà il leit-motiv dell’estate del Napoli. La Gazzetta ovviamente ci torna su, con un articolo a firma Mimmo Malfitano. Il Napoli deve ridurre i costi del 30 per cento.

Insigne. Non c’è accordo sul rinnovo.

Il Napoli gli ha proposto un milione in meno (3,5). Il procuratore di Insigne ne vuole 5.

Vista così, la questione sembra che non abbia una via di uscita.

Anche se la volontà delle parti è quella di continuare insieme.

De Laurentiis, tuttavia, non è intenzionato a cedere, ha imposto ai suoi collaboratori la nuova politica societaria.

Sì, perché senza rinnovo è improbabile che Insigne possa far parte del futuro napoletano. Il club è già stato penalizzato dalle questioni relative ai mancati rinnovi di Milik, Hysaj e Maksimovic e non vuole incorrere nello stesso errore. Con Insigne, l’appuntamento è per il dopo Europeo, magari le parti si ritroveranno a Dimaro,