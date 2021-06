Gazzetta: Sarri-Lazio, c’è accordo su ingaggio e mercato, il nodo da sciogliere sono i bonus

C’è ottimismo su un epilogo felice della trattativa. Ieri sera il tecnico ha discusso con il presidente soprattutto del mercato. Vuole cinque acquisti, si cerca una quadra sui nomi

Per la Gazzetta dello Sport l’accordo tra Sarri e Lotito per la panchina della Lazio “è davvero a un passo”. Il vertice di ieri sera ha posto le basi perché l’accordo possa essere chiuso.

C’è sintonia sul progetto tecnico, ma non ancora sulla parte economica, anche se “c’è ottimismo su un epilogo felice”.

“Si è parlato ovviamente di contratto, ma l’assenza al vertice degli agenti di Sarri ha fatto passare in secondo piano questo capitolo. Soprattutto per quel che riguarda la parte relativa ai bonus che sono poi il nodo ancora da sciogliere. Perché sulla parte fissa dell’ingaggio (3 milioni circa) c’è intesa. In linea di massima c’è pure sui bonus che farebbero lievitare l’ingaggio dell’allenatore oltre i 3 milioni e mezzo. Ma la formulazione degli stessi richiede un discorso tecnico che dovrà necessariamente essere affrontato dagli agenti dell’allenatore”.

Il vertice di ieri è servito soprattutto per discutere di mercato. Sarri, come noto, ha chiesto cinque titolari: due terzini, un centrocampista, un attaccante esterno e una punta centrale. Li ritiene fondamentali per il suo 4-3-3.

“I nomi in agenda sono quelli di Hysaj, Lykogiannis e Maksimovic per la difesa, Nandez e Thorsby per il centrocampo, Ilicic e Borré per l’attacco. Su alcuni di questi nomi Sarri ha dato il suo placet, su altri ha invece espresso qualche dubbio, ma i margini per trovare una quadra sono ampi”.