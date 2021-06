Gazzetta: Donnarumma sempre più vicino al Psg, si può chiudere nei prossimi giorni

L’intesa economica col portiere è stata quasi raggiunta sulla base di uno stipendio da 10 milioni di euro: l’accordo totale è a un passo

Gianluigi Donnarumma nei prossimi giorni potrebbe diventare il nuovo portiere del Paris Saint–Germain. La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione online, racconta di un accordo sempre più alla portata. La chiave dell’intesa, secondo il quotidiano, è un punto d’incontro raggiunto per quanto riguarda l’ingaggio.

Non si parla più di 12 milioni, ma il terreno d’intesa sembra più vicino a una via di mezzo, rispetto alla base di partenza dell’ingaggio medio parigino. Più verosimile dunque che Donnarumma si inserisca nella parte alta della classifica degli stipendi del club dell’emiro, ma attestandosi probabilmente su una decina di milioni, lordi, ma vicini al netto con le agevolazioni fiscali da espatriato, e con parte variabile inclusa.

Per non interferire con la preparazione delle gare degli Europei, il club francese potrebbe inviare degli emissari al ritiro della Nazionale per formalizzare l’accordo com’è successo con Wijnaldum.