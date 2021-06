Garanzini: il black out dell’Italia contro l’Austria è durato troppo, i cambi potevano arrivare prima

Su La Stampa, Gigi Garanzini commenta il verdetto emerso dalla partita di ieri tra Belgio e Portogallo: sarà il Belgio l’avversario dell’Italia ai quarti di finale. Con un’incognita non da poco: la presenza, o meno di De Bruyne, che ha lasciato il campo infortunato.

“Con un’incognita non da poco, perché da come De Bruyne ha lasciato il campo potrebbe non recuperare per venerdì: e avercelo o non avercelo contro farebbe una signora differenza”.