Due magie di Schick gelano Glasgow: Scozia-Repubblica Ceca 0-2

L’attaccante è l’assoluto protagonista della sfida: un colpo di testa e un tiro da 50 metri nel giro di dieci minuti stendono i padroni di casa

Doveva essere un pomeriggio di festa, per la Scozia, all’esordio agli Europei dopo tante edizioni di assenza, per giunta a Glasgow. Ma nella capitale la scena la ruba Patrik Schick, autore della doppietta decisiva con due prodezze.

La gara è molto equilibrata, in realtà. La Scozia spinge per tutta la gara, specialmente nel primo tempo, non trovando il gol sia per demeriti propri che per i meriti del portiere dei cechi Vaclik. Al 42’ sul traversone dalla destra di Coufal, svetta Schick con un gran colpo di testa per portare in vantaggio la Repubblica Ceca.

Ad inizio ripresa la Scozia colpisce anche una traversa con Hendry, con un destro ad effetto sul secondo palo. Poi la magia dell’ex attaccante di Sampdoria e Roma: un tiro da 50 metri che sorprende Marshall fuori dai pali, segnando il gol più dalla distanza maggiore nella storia della competizione.

Schick avrebbe anche un’ottima occasione per segnare la sua tripletta personale a dieci minuti dalla fine, ma da centro area calcia centrale.