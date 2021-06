Dialogo tra Montalbano e Catarella su quando si tolgono le mascherine

“Catarè, chella quanna li tollana li tollana: tanta le multa nun li fanna e la ginta fa commo mintula li piacia!”.

Eri macari passata Santa Luigia e la linnea del mari si eri facta chiena de ummira e pariva che da un ura all’altira avisse da fari nu pauca de acque ma al maxima chiuveva fina fina che nun sirviva manca alli campora.

Muntilbano stavia a Marinelle e pinsave che faciva truppa cavuda e che nun era manca Luglia e già ncrastava lu soli quanna sunai il tilifuna e chi putiva esseri a chill’ura sinnò Agatina Catarelli il mas granni rumpitura di cabasisa dell’universa criata…

“Dutturi, dutturi la ascetai?”.

“Nonsi, Catarè, stavia già allirta”.

Catarelli: “Ma pirchia è allirta a culuri?”.

M: “Sissi, il Mitia dicia che è allirta russa ma Putinna nin si vidia al muminta”.

C: “Melius mala: chillia Putina è commonista”.

M: “Ma che vaia truvanna a chist’ura?”.

C: “Dutturi, vuliva sapiri da Lia se il Citiessa havia addicisa si tolleria le maschirina”.

M: “Che ia sapia stanna ancura a parlarcia supra”.

C: “Ma è na camurria: li maschirina li haviana tolla in Gallia e macari in qualichi altra Paisa”.

M: “Ma chilla tra animalia il viria nun passia”.

C: “Nonsi, dutturi, ia parlava de li Gallia cucina nustra”.

M: “Ma nun discinnimma dalli scimmia?”.

C: “Nonsi, dutturi, chella nuia discinnimma da li sirpinta cinesia”.

M: “Ah, allura ci fuit il cangia di specia?”:

C: “Dutturi, nun si potissa cangiari parlari che a mia mi fa specia chesta discursa”.

M: “E cangiamma: di cusa vulimma apparlari?”.

C: “Stavimma apparlanna de li Gallia che haviana tolla le maschirina in Gallia e nuia ancura ci stamma a parlarcia supra ”.

M: “Va beh, Catarè, chella quanna li tollana li tollana: tanta le multa nun li fanna e la ginta fa commo mintula li piacia!”.

C: “Ma ia che facia il puliziutta l’havia da putari simpra e – parlanna cu rispitta; nuta cuntadina de Catarelli – ia mi sugno rupta li cabasisa”.

M: “Catarè, chella li cacasisa tu li rumpta all’altira”.

C: “Va bine como dicia lia dutturi: ma chella si rumpana lo stissa!”.

M: “Poia si rimittana pristina”.

C: “Va bine per i cabasisa dutturi, ma li maschirina?”.

M: “Le maschirina primera o poia li tollana: aspitta che i virialoghia ci lo addicana e poia ci li tolliama”.

C: “Ma pirchia i virialoghia ci haviana da dircia chella che havimma da fari?”.

M: “Pirchia lura sugno competentia”.

C: “E chi li havia data chesta cumpitentia?”.

M: “Haviana studdiata ipidimiologhia”.

C: “E indovi si studdia sta matiria?”.

M: “All’univirsitate”.

C: “Ma ia nun l’haviva maia sintita… “.

M: “Pirchia nun eri maia accapitata”.

C: “Ma pirchia è accapitata?”.

M: “Nun si sapia ancura: si pinsa ad un saltus di spicia”.

C: “Dutturi, ma il viria che è fujuta dal laburatoria?”.

M: “Mintra fujuva nun l’haviana prisa”.

C: “Ma allura sti viria sugno camurriusa assaie?”.

M: “Catarè, chella macari la camurra ci stavia a farici solda”.

C: “Ma allura è omnia na camurria?”-

M: “Sissi, Catarè, commo diciva il lirica grica Alcia, l’homina est pecunia!”.

C: “Allura, chiù che puliziotta eri miglia che mi faciva picurara”.

M: (…)”.