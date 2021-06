Dialogo tra Montalbano e Catarella sotto l’effetto dell’afa

Il caldo è esasperante e la conversazione tra Montalbano e Catarella viaggia dalle località di mare al Regno delle due Sicilie, passando per De Luca

Nu fina giugna accusì Muntilbano nun si lu arrircurdave: ci stavi simpra n’ariata di afe che ti firriava torna torna commo nu sirpinta, ma iddo si ni futtiva e natava pi mantinirsa frisca. Ma già l’acque del mari pariva nu brora pe farici li spaghitta cu le sarda.

Nimmina il timpa di asciuttarsa che il malitta tilifuna – ma ci fu n’inventiona chiù cammuriosa?; nuta antiscientia de Muntilbano – sunai camurriosa (2) e chi putiva esseri dall’altra latata sinnò il suo aginta scilta…

“Dutturi, hodie si schiatte dal cavuda”.

“Catarè, havia inventia l’acque cavuda”.

Catarelli: “Dutturi, ammacari l’havissa facta sta inventia: a chi st’ura stavia a Capria a ciaciarma”.

Muntilbano: “Chilla a tibi t’avissina mannari a Caprira”.

C: “Ma ci stavia ancura Napuliona?”.

M: “Nonsi, hodie potia sula fari la visita guidate”.

C: “Allura, prifirisca Capria”.

M: “Ia ti mannassa a Gaita!”.

C: “Il mari di Gaita nun mi piacia”.

M: “Tinia macari le ceveza?”.

C: “A mia mi piaciana li gilsa”.

M: “Insumma chesta ti piacia, chill’ata nonsi”.

C: “Havia le mia prilidicta”.

M: “Allura, pirchia mi scassasa li cabasissa mane?”.

C: “Pirchia haviva nu dubbia”.

M: “Addimanna!”.

C: “Ma ia la maschirina l’havia da mittiri o nonsi?”.

M: “Catarè, tu accampa in Sicilie, quinni ti l’havia da tollere all’apirta quanna nun ci staviana assimbramintula”

C: “Ma DiLuche lu scuriffa havia dicta che mi l’havia da mittiri macari pe strate”-

M: “Sissi, ma DiLuche cummanna – e manca; nuta pulirica-suciala de Muntilbano – in Campagnie”.

C: “Ma sapia dutturi io pinsava che campagnie campagnie Iddu ci gubervane macari a nuia”.

M: “E mica ci stavia ancura il Rigna delle do Sicilie”.

C: “A, l’haviana tolla?”.

M: “(…)”.

C: “Dutturi, che assuccesse si azzitìa?”.

M: “Nonsi Catarè, pinsava all’Unitae d’Itaglia… “.

C: “E che fusse?”.

M: “… Catarè, ma tibi a Scole ci annavia o nonsi?”.

C: “Dutturi, che volia che le dicia: chella a Scola ia ci annana pauca: qualichi volta fasciva filuna”.

M: “E commo ti lo faciva il fliloscia?”.

C: “Dutturi, in fagliantia de il lacta vaccine mi lo faciva con chilla de capria”.

M: “Ma pirchia tu accunuscivia La Capria?”.

C: “La purtava a spirdira omnis iuorna”.

M: “Ma la Caprie nun stiva a Ruma?”.

C: “Nonsi, dutturi, chella la capria lia la putiva truvari in omnia loca: nun est commo ad hodie che nun staci plus da nisciuna partia”.

M: “Infacta, hodie, La Caprie staci sula a Pusitania”.

C: “Mi haviana dicta che infacta in Custiera malfitania facina n’optima casa primma salia”.

M: “Ma tu si parla accussia mi firiscia a murta”-

C: “Ma ia nun mi pirmitissa di murtarla!”.

M: “Ma almina chista caprina si putissa saggiara?”.

C: “Dutturi, lia urdina e ia purta”.

M: “Allura facimma na puntate di Purta a Purta”.

C: “(…)”.