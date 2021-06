De Laurentiis: «In Italia non ti perdonano il successo, è un Paese cattocomunista»

Nel corso del suo intervento al Passepartout Festival, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato naturalmente a lungo di cinema.

Qual è il suo rapporto con il pubblico?

Sui cinepanettoni:

Parla della concezione italiana di chi ha successo.

Sul cinema in Italia:

«In Italia il cinema non è mai esistito. Sono esistiti dei grandissimi autori con dei piccoli, grandi, immensi successi. Dopo la guerra eravamo schifati all’estero perché credevano che essendoci associati ai tedeschi mangiassimo i bambini cotti nei forni. Quando abbiamo avuto il neorealismo con Rossellini e De Sica, all’estero hanno scoperto che eravamo persone perbene, normali e abbiamo riacquistato la nostra dignità. Poi abbiamo avuto le commediole, con Totò o i primi Alberto Sordi, poi il genio dei geni. Perché il cinema mondiale ha avuto tre geni: Fellini, Kurosawa e Kubrick, gli altri sono solo professionisti. Noi abbiamo avuto Fellini, che ha beccato due Oscar. Poi è venuto fuori Antonioni, che ha rappresentato la Vitti come una donna eterea e irraggiungibile, fin quando Monicelli le ha fatto fare un film commedia ed è diventata la vera comica italiana. Vedete come cambia? In quel momento avevamo conquistato il mondo con il film di genere girato in un inglese maccheronico, c’erano Sergio Leone, Bava, con i primi film horror. Gli americani allora hanno voltato pagina. Ci hanno detto: basta che non facciate il cinema, vi faremo fare tre film storici, Cleopatra, La caduta dell’impero romano e un altro, ma voi il cinema lo dovete abbandonare. Quando noi con Sergio Leone e gli altri siamo diventati la seconda cinematografia del mondo per vendite all’estero, gli americani si sono preoccupati e allora hanno preso un ministro italiano, Corona, e gli hanno fatto fare la legge 12/13 per cui non si poteva girare più in lingua inglese, né in teatri di posa, né prendere attori stranieri, e il cinema italiano è stato bloccato nella creatività. Il cinema esiste negli Stati Uniti e in Francia. In Francia, quando noi avevamo dallo Stato 35 milioni di euro per tutto il cinema, avevano mille miliardi a disposizione. Grazie a Franceschini c’è stata una svolta e oggi siamo arrivati a finanziamenti per 650 milioni ogni anno ma non c’è più solo il cinema per il grande schermo ma anche le serie tv».