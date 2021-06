De Laurentiis: «Gli arbitri sono un centro di potere. Lei conosce la massoneria?»

«L’Italia è il Paese dei poteri forti. Il centro di potere è quel luogo in cui esercito con forza il potere. Se sei amico, ti favorisco. Se sei nemico, no»

De Laurentiis e gli arbitri. Nella conferenza stampa ha toccato anche il tema degli arbitri e del potere.

«Gli arbitri sono un centro di potere. L’Italia è il Paese dei poteri forti. Lei conosce la massoneria? È molto sviluppata in Italia come in Inghilterra. Il centro di potere è quel luogo in cui esercito con forza il potere. Se sei amico, ti favorisco. Se sei nemico, non ti favorisco. Ho chiesto chissà quante volte la possibilità del Var a chiamata, due volte per ciascun allenatore.