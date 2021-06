Così Sarri ha convinto Lotito: «Voglio la Lazio perché ha ancora ampi margini di crescita»

Il Messaggero racconta come ha fatto Sarri a conquistare Lotito. Una frase in particolare, avrebbe convinto il presidente ad affondare il colpo.

“Sarri dice sì in serata, è vera la sua volontà: «Voglio la Lazio perché secondo me ha ancora ampi margini di crescita». Con questa frase ha persuaso Lotito che, dopo 4 ore di faccia e le ultime riflessioni in nottata, ieri mattina ha presentato l’offerta giusta: biennale da complessivi 3,3 milioni più l’opzione per il terzo anno, in caso di Champions, automatica. Aumentati di poco i premi (700-800 mila euro) con la possibilità di centrarli con maggiore facilità, visto che Maurizio chiedeva uno sforzo sulla parte fissa”.