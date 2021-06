CorSport: i rigoristi dell’Italia saranno Jorginho, Immobile, Acerbi, Berardi e Bonucci

In allenamento il ct Mancini ha provato anche Di Lorenzo e Spinazzola, ma la scelta dovrebbe essere fatta

Nell’allenamento di ieri, il ct dell’Italia, Roberto Mancini, ha scelto i rigoristi per Euro 2020 in vista della partita di domani contro l’Austria. Il Corriere dello Sport scrive quali dovrebbero essere i nomi scelti. Mancini ha provato anche il difensore del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, insieme a Spinazzola. Ma la scelta dovrebbe essere ormai compiuta. I nomi in ballo sono quelli di Jorginho, Immobile, Acerbi, Berardi e Bonucci.

“Ieri ha provato i cinque rigoristi azzurri, che a questo punto dovrebbero essere: Jorginho, Immobile, Acerbi, Berardi e Bonucci. Spazio anche per Di Lorenzo e Spinazzola, almeno nelle esercitazioni”.