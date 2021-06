Corriere: Mancini infastidito dal divieto di rifinitura a Wembley, la Figc non protesterà

“C’è tensione nell’aria appiccicosa di Coverciano”. Lo scrive il Corriere della Sera, descrivendo il ct della Nazionale, Roberto Mancini, come infastidito dalla trasferta blitz che l’Italia dovrà affrontare per andare a Wembley a giocarsi l’ottavo di Euro 2020 contro l’Austria.

Gli inglesi hanno vietato all’Italia l’allenamento di rifinitura a Wembley, così Mancini ha deciso di effettuare l’ultima seduta questa mattina a Coverciano. La logistica preoccupa il ct. L’idea iniziale era partire questa mattina alle 10 da Firenze ma è stato necessario cambiare il programma, scegliendo un volo per Londra intorno alle 17

“La Nazionale ha rinviato di quasi 7 ore la partenza, riducendo ulteriormente il tempo di permanenza a Londra. Un blitz di 30 ore considerando che tornerà a Firenze nella notte. Il cambiamento di programma non ha reso felice Mancini. «Non è arrabbiato», assicurano dalla Federcalcio. Magari infastidito visto che ha dovuto rifare tutto in due ore: allenamento alle 10 a Coverciano, decollo alle 17 verso l’aeroporto di Luton, camminata a Wembley alle 19.15 e rientro in albergo alle 21. Quasi 12 ore in giro. La Figc non protesterà, ma è evidente che non siamo stati agevolati. Non ci hanno neppure permesso di organizzare un charter per portare a Londra ospiti e dirigenti federali. Del resto i rapporti politici tra Draghi e Johnson sono molto tesi. E il fatto che ad arbitrare ci sia proprio un inglese, Taylor, non ci rassicura”.