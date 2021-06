Corriere: Black Lives Matter, l’Italia non si inginocchierà in campo

Gli azzurri ne stanno ancora discutendo ma si va verso la decisione di restare tutti in piedi. Non è stata inviata comunicazione alla Uefa

Contro il Galles, ad inginocchiarsi in campo per il Black Lives Matter, nell’Italia di Mancini sono stati solo in 5, cosa che ha scatenato una bufera di polemiche. Ora si cerca una soluzione condivisa da tutti. Si va verso il “tutti in piedi”, scrive il Corriere della Sera.

“La figuraccia con il Galles, mezza squadra in piedi e mezza inginocchiata, non dovrà ripetersi. Tutti dovranno comportarsi allo stesso modo. Su questo i giocatori sono già d’accordo. Stanno ancora discutendo su quale sarà la posizione definitiva. A Wembley resteremo in piedi, come gli austriaci. Nessuna richiesta è stata fatta all’Uefa e non c’è più tempo per cambiare. Difficile immaginare che l’Italia possa cambiare atteggiamento andando avanti nel torneo”.

Oggi ci sarà la conferenza stampa di Mancini con Chiellini. Dovrebbe essere quella la sede in cui il capitano degli azzurri renderà pubblica la scelta dei calciatori e ne fornirà una motivazione.