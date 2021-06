CorMezz: il Napoli sta lavorando alla maglia Armani EA7

De Laurentiis ha scelto di affidarsi ad un marchio di prestigio mondiale: questo rappresenta un nuovo step per il club per la prossima stagione

Tra i vari aspetti in via di definizione in queste settimane, per il Napoli, c’è anche quello relativo alle nuove maglie. Il Corriere del Mezzogiorno riporta che ormai è in via di definizione l’accordo con Armani.

C’è molta curiosità sulle nuove maglie del Napoli che saranno firmate proprio da Armani. Dall’azzurro Nazionale all’azzurro Napoli, il passo è stato brevissimo in tema di moda. Il Napoli non ha rinnovato il contratto con la Kappa ed il presidente Aurelio De Laurentiis ha scelto un marchio di prestigio mondiale come Armani. Un ulteriore step per il club che dalla prossima stagione avrà anche il centro sportivo con il marchio Konami. Dopo la collaborazione con Marcelo Burlon, il Napoli sta lavorando alla maglia Armani Ea7.