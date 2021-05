Zidane: “Il Real Madrid può migliorare anche senza di me”

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha presentato in conferenza stampa la partita col Villarreal, in cui ha parlato del suo futuro.

Giocheremo domani, questa è la cosa importante. Più tardi, vedremo. Abbiamo tempo per parlarne. Questo non è il momento. Dobbiamo mettere tutta l’energia nella partita di domani. Dopo 37 partite non dobbiamo perderemo tempo a parlare del prossimo anno. Amo moltissimo i miei giocatori. Mi hanno salvato in campo, nel senso che hanno sempre dato tutto, in tutte le partite. Per questo sarò sempre molto grato a questi giocatori.

Le persone qui sono sempre state molto affettuose con me, quando giocavo e come allenatore. E penso di averlo restituito dando tutto per il Real Madrid. Il Real è la cosa migliore che mi sia capitata nella mia vita. La squadra può migliorare senza di me? Certo.