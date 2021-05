Tuchel ha battuto Guardiola perché ha capito che le finali sono dei giocatori

La Sueddeutsche lo racconta come un artigiano: “Guardiola è un genio con 999 idee. Ma Tuchel l’ha battuto perché sa limitarsi”

Il Chelsea ha battuto il City, Tuchel ha battuto Guardiola ha saputo mettersi in secondo piano, perché “ha capito che le finali sono dei giocatori, non degli allenatori”.

Secondo l’analisi della Sueddeutsche Zeitung Guardiola s’è fatto battere dal suo stesso protagonismo: la Champions è andata al più pragmatico.

Cosa è più importante, si chiede l’autorevole giornale tedesco: spiegare il gioco ai calciatori in modo unico come fa Guardiola, che mostra ai suoi giocatori spazi sul campo che non sapevano nemmeno esistessero, o allenarli per una finale secca e far restare delusi i secchioni tattici del mondo e alla fine vincere?”

“Non è un destino facile essere Pep Guardiola. Di calcio ne sa più del calcio stesso, e prima di una finale come questa ha in mente 999 idee creative. Tuttavia, il rischio di avere un’idea sbagliata è maggiore rispetto a un allenatore che ha solo tre idee. Guardiola è come una macchina altamente sviluppata che può fare molto di più di qualsiasi altro modello sul mercato, ma proprio perché è così sofisticato, è anche estremamente soggetto a errori. Tuchel sa quanto sia grande il rischio di esagerare.

“Quando Thomas Tuchel era un giovane allenatore ammirava Guardiola per la sua creatività e coerenza, ma la finale di Champions League ha dimostrato che il fanboy si è evoluto oltre il suo eroe. Tuchel probabilmente troverebbe 999 idee nel suo cervello di allenatore, ma ha imparato a limitarsi”.

“Come i suoi predecessori tedeschi Jürgen Klopp (vittoria in Champions League 2019) e Hansi Flick (2020), Tuchel ora sa che le grandi finali appartengono ai giocatori e non agli allenatori, resiste alla tentazione di sorprendere l’avversario con una formazione che non ha mai usato prima”.