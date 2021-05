Serie A, la Figc dice sì al rinvio del pagamento degli stipendi di marzo

La scadenza del pagamento slitta da maggio a giugno. I club di Serie A sono in trattativa anche per lo slittamento degli stipendi di aprile, maggio e giugno

Il consiglio federale della Figc ha deliberato il rinvio del pagamento della rata di marzo degli stipendi di Serie A di un mese, come richiesto dai club. L’iniziativa, in tal senso, era stata presa dall’Inter, poi tutti i club si erano accodati, trovandosi d’accordo all’unanimità sulla necessità di proroga. Oggi la Federazione ha approvato la richiesta.

La scadenza del pagamento slitta quindi da maggio a giugno.

I club di Serie A sono in trattativa anche per lo slittamento degli stipendi di aprile (deadline per il pagamento da spostare da giugno a luglio), maggio (da giugno a dicembre) e giugno (da settembre a dicembre).