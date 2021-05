Schira: dopo Allegri e Inzaghi, adesso l’Inter valuta Sarri per la panchina

Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato, attraverso i propri canali social ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla panchina dell’Inter, che adesso valuta anche Maurizio Sarri.

Casting in corso per la panchina dell’Inter dopo che le prime scelte (Allegri e Inzaghi) sono sfumate: tra i nomi vagliati in queste ore anche quello di Maurizio Sarri, che la Juventus libererà pagando al tecnico la penale da €2,5M per il mancato rinnovo.