Sabatini: «Spalletti è un genio calcistico, il migliore che De Laurentiis possa trovare»

A Radio Crc: «fu il primo a portare il 4231 in Italia. Non credo che il Napoli abbia perso punti per le discussioni fra De Laurentiis e Gattuso»

Walter Sabatini a “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio. L’ex direttore della Roma ha ovviamente parlato di Spalletti con cui ha lavorato in giallorosso.

Napoli? Non credo abbia perso punti per le discussioni fra ADL e Gattuso, queste situazioni non incidono nello spogliatoio, anzi, potrebbero essere da stimolo. Il problema è che quando una squadra è costruenda e l’allenatore cerca di incidere con gli schemi inizialmente non subito recepiti, è normale avere alti e bassi. Gli azzurri sono una rosa competitiva, fortissima.

Spalletti uomo giusto per il Napoli? Potrebbe essere determinante questa scelta. Luciano è un genio calcistico, un uomo carismatico, ed è l’allenatore migliore che possa trovare De Laurentiis. L’apporto del nuovo allenatore dovrà essere accompagnato da una squadra con qualità, Spalletti potrebbe dare sicuramente un impulso tattico e tecnico, perché non dimentichiamo che riesce a mostrare un calcio spettacolare, come la sua prima Roma. Luciano fu il primo a portare il 4231 in Italia e il suo era il calcio più bello in Serie A. Sono sicuro, poi, che De Laurentiis farà anche gli acquisti giusti per il gioco di Spalletti, anche se la rosa azzurra è già piena zeppa di calciatori adatti ai suoi schemi, insieme allo scouting che sarà in grado di surrogare le cessioni obbligatorie causate dalla crisi Covid.