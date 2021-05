Ronaldo resterà alla Juve. Per motivi economici e perché le piste estere si sono raffreddate

Sulla Gazzetta. Nessuno può permettersi l’ingaggio monstre del portoghese che, quando è sbarcato in Italia, ha anche negoziato un bonus fiscale. E poi le sirene Psg, United e Real non cantano più

Cristiano Ronaldo non andrà via dalla Juventus. Resterà fino al termine del contratto, che scade tra un anno. Il motivo sono l’ingaggio altissimo che costituisce sicuramente un freno sul mercato e le agevolazioni fiscali che si è garantito il portoghese. Oltre al fatto che non ci sono più, in lontananza, le sirene del Psg, dello United e del Real. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

“Nelle scorse settimane dalla Spagna erano giunte indiscrezioni su un possibile, clamoroso, ritorno al Real Madrid, eppure queste voci si sono affievolite strada facendo. Allo stesso tempo non hanno mai trovato reale riscontro le ipotesi di un ritorno di fiamma con il Manchester United. In egual misura il rinnovo di Neymar con il Psg ha raffreddato le piste di un interessamento a CR7 del club di proprietà dell’emiro Al-Thani, a dispetto dei numerosi attestati di stima espressi dal presidente Nasser Al Khealif”.

A trattenere CR7, dicevamo, sono gli aspetti finanziari. Innanzitutto l’ingaggio di 31 milioni netti, che nessuno, in questo momento, potrebbe garantirgli. E poi la questione fiscale.

“E poi c’è il versante tasse. Al suo sbarco in Italia la stella portoghese ha concordato con l’Agenzia delle Entrate un bonus sui suoi redditi milionari all’estero, che gli permette di pagare appena 100 mila euro in virtù delle norme introdotte nel 2017 per invogliare l’ingresso di super contribuenti nel nostro Paese. Difficile credere, allora, che la Serie A possa perdere il suo capocannoniere. CR7 sarà il primo a chiedere di avere intorno giocatori di primo livello per guidare la Juve nell’anno del riscatto”.