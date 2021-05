«Ricordo quando i tifosi del Napoli venivano a Firenze in ogni modo, anche in Ape»

I tifosi del Napoli che invadevano Firenze. Se li ricorda Gianni De Magistris, ex pallanuotista, fiorentino, argento alle Olimpiadi del 1976, intervistato dal Corriere fiorentino.

«Se la Fiorentina non fosse stata salva, quella col Napoli sarebbe stata una gara diversa. Ma con la salvezza in tasca, della gara contro il Napoli interessa solo l’aspetto futuribile, soprattutto se Gattuso sarà il prossimo allenatore viola».

«A Gattuso vorrei dire di non dare retta a nessuno e venire a Firenze. Mi piace perché ha sempre avuto carattere, non si tira mai indietro».

«Mi piacerebbe se le tifoserie fossero. Mi piacerebbe che il calcio fosse uno spettacolo in generale. Sono stato decine di volte in America a seguire l’Nba e il baseball, dove corrono soldi e interessi, e mai ho mai assistito a scene becere. Ricordo quando i napoletani venivano in trasferta a Firenze con mezzi di fortuna, addirittura in Ape. In quei tempi c’erano ilarità e prese di giro che non sfociavano mai in offese».