Repubblica: il padre di Scamacca voleva soldi da Bruno Conti

L’uomo ha distrutto le auto di alcuni dirigenti e la lupa in marmo simbolo del club capitolino. E’ stato fermato prima di arrivare nell’ufficio del dirigente del settore giovanile giallorosso

Repubblica fornisce altri dettagli alla serata di follia del padre di Scamacca a Trigoria. Non solo minacce e auto distrutte. Il papà dell’attaccante del Sassuolo ha distrutto anche la lupa in marmo simbolo della Roma e stava per dirigersi verso gli uffici dei dirigenti quando è stato fermato dalla polizia. L’obiettivo, scrive il quotidiano, era Bruno Conti. Nel sommario del pezzo che si trova sull’edizione online di Repubblica è scritto a chiare lettere: “Voleva soldi da Bruno Conti”.

“Non solo attimi, ma un lungo momento di paura. Perché Scamacca senior era furibondo: si è accanito sulle auto che ha visto vicino a sé, distruggendo i vetri di almeno 4-5 vetture, tra cui quella dei dirigenti Tiago Pinto e Morgan De Sanctis. I guardiani si sono rifugiati nel gabbiotto terrorizzati, da lì hanno chiamato la sicurezza mentre l’invasore danneggiava a colpi di spranga anche la lupa capitolina all’ingresso del centro sportivo. Poi si è diretto verso gli uffici della sede: pare volesse prendersela anche con Bruno Conti“.