Repubblica: Galtier è il piano B del Napoli dopo Conceiçao

Dopo il rifiuto di Allegri il presidente De Laurentiis ha deviato sul portoghese, ma lascia aperta la pista del Lille

In genere le danze per le panchine partono dopo le finali di Champions ed Europa League, scrive Repubblica, ma quest’anno tutto se,bra essersi mosso in anticipo e ruotare intorno al Real. Agli spagnoli infatti sono legati al momento i nomi di Allegri e Conte, oltre a quello di Zidane ovviamente e Raoul

Dopo aver ascoltato e poi declinato le proposte del Napoli, Allegri balla tra Real e Inter, con il rischio di farsi tagliare fuori da entrambi.

Proprio per questo il presidente del Napoli si è già diretto in Portogallo, dove ha preso contatti con Sergio Conceiçao

Galtier, neo-campione di Francia con il Lille (che quasi certamente lascerà), è il piano B.

Per Gattuso invece si aprono le porte della Lazio

la Lazio ha pronto un biennale per Gattuso, benché il presidente e Tare abbiano incontrato pure Sarri.