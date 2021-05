Repubblica: domani l’addio di Paratici, per la Juve c’è Allegri

Quello del tecnico livornese è l’unico nome in grado di fornire garanzie sulla crescita del gruppo, concetto chiave del futuro bianconero

In Serie A si è aperto il domino delle panchine. Un mosaico, come lo chiama Repubblica, per sbloccare il quale sarà necessaria una reazione a catena che partirà dalla tessera Allegri. Il tecnico di Livorno è dato, dal quotidiano, vicinissimo alla Juventus. La rivoluzione, in casa bianconera, inizierà domani, con l’addio di Paratici.

“Per comporre il mosaico delle panchine italiane è necessaria una reazione a catena. Tutti aspettano una mossa, per decidersi. E la tessera che muovendosi spinge tutte le altre sarà quella di Massimiliano Allegri. Nella rivoluzione della Juventus, che inizierà domani con l’addio al ds Fabio Paratici, il primo mattone sarà proprio il ritorno del tecnico livornese: l’unico nome in grado di offrire garanzie sulla crescita del gruppo, concetto chiave del futuro dei bianconeri, che in campo punteranno sui giovani che hanno funzionato, da Chiesa a McKennie”.

Allegri è conteso anche dal Real Madrid. Ma Florentino Perez non intende mettere fretta a Zidane, che ancora non ha sciolto le riserve sul suo futuro. Si è solo concesso un sondaggio con Antonio Conte.

“In fondo, nessuno poteva continuare ad aspettare che Zidane sciogliesse le riserve sul suo futuro al Real: Florentino, che pure ha bloccato gli ex Raul e Xabi Alonso, non è disposto a mettergli fretta. L’unico lusso che si è concesso è un sondaggio con Antonio Conte: saltato per ora il vertice tra l’allenatore e i vertici dell’Inter, nessuno può scommettere con certezza né sulla sua permanenza, né sul suo addio, almeno finché i programmi del club non saranno chiari”.