Repubblica: Buffon sarebbe rimasto, è stata la Juventus a dire di no

Su Repubblica, Maurizio Crosetti commenta l’annuncio di Buffon. Ieri il portiere della Juventus ha dichiarato, in un’intervista, che a fine stagione lascerà il club bianconero. Crosetti scrive che Buffon sarebbe rimasto, ma che è stata la Juventus a dire di no.

“Qualcosa si è rotto, se adesso Buffon parla di togliere il disturbo: a chi, a cosa? Una leggenda non disturba mai, al massimo ingombra. Però sarebbe rimasto. Questa volta gli hanno detto detto no, spiacenti, è stato bello. Eppure Gigi è ancora vivo, ancora vero: 12 presenze quest’anno, e non poche giocando meglio di Szczesny. Stasera la tredicesima a Reggio Emilia dove tornerà tra una settimana per la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta che lo chiamò a settembre, per farlo giocare in Europa come già il Psg. Ne parlò ad Agnelli, Paratici e Pirlo, poi decise di restare. La Juve aveva ancora bisogno di lui, ora non più”.