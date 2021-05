Raiola: «Se mi sento napoletano? Mi sento più cittadino del mondo»

«Era un periodo della vita in cui ci aiutavamo tutti a vicenda. La vita era intesa in questo modo. I miei genitori hanno aperto un ristorante che ha avuto molto successo e dove hanno lavorato tutto il giorno. Il 75% di quello che sono come procuratore l’ho imparato in quel ristorante. Lì ho imparato a prendermi cura degli altri. Tratto i miei calciatori come se fossero i miei figli. E nel ristorante era un po’ così. Per la mia famiglia, quando entrava una persona, non entrava un cliente, entrava un amico che poteva aver bisogno di mangiare, ma anche qualcuno che voleva fossero ascoltati i suoi problemi o semplicemente parlare. O provare gioia per stare insieme. È diventato uno dei migliori ristoranti italiani in Olanda. Ero ad Harlem».