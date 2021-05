Raiola scrive alla Juve: “Donnarumma è pronto ad un ingaggio da 6 milioni”

Sul CorSport. L’offerta millantata dall’agente era un bluff e il ritorno di Allegri ha rilanciato le quotazioni di Szczesny. L’agente offre il portiere allo stesso ingaggio che percepiva nel Milan

Gigio Donnarumma rischia di trovarsi senza una squadra. E allora interviene il suo procuratore, Mino Raiola. Il Corriere dello Sport racconta che l’agente avrebbe inviato alla Juventus una mail in cui offre un corposo sconto per il portierone ex Milan.

“Il ritorno di Max Allegri sulla panchina della Juventus ha prodotto un risultato inatteso per l’agente di Gigio il quale ha continuato a far sapere, per mesi addirittura, di avere in tasca l’offerta da 10 milioni netti made in Turin e che pertanto per meno ‘non si sarebbe neanche seduto a discutere’ col Milan”.

Finito il campionato e sostituito Paratici con Cherubini, “il bluff è stato scoperto”.

“Perché la Juve in queste ore non si è fatta sentire con Raiola per Donnarumma. A tal punto che l’agente residente a Montecarlo, preoccupato dallo sviluppo della vicenda, ha pensato bene di far scrivere dai suoi collaboratori una mail indirizzata al club bianconero per informare che Donnarumma è disposto ad accettare uno stipendio al ribasso, addirittura a 6 milioni di euro netti, lo stesso incassato nei precedenti anni dal Milan”.

Perché? È evidente, scrive il quotidiano sportivo. Allegri non vuole rinunciare a Szczesny, che tra l’altro ha un contratto fino al 2024. Per prendere Donnarumma andrebbe ceduto il polacco e questa mossa non rientra tra i piani dei bianconeri.