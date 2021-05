Quattro giocatori del Napoli all’Europeo: è successo solo nel 1988

Se Politano resistesse all’ultimo taglio, sarebbe un record eguagliato. Una lezione per chi sottostima la rosa. Il rammarico per una stagione buttata via

Bisogna aspettare ancora due giorni, dopodiché si conosceranno i ventisei convocati da Mancini per il prossimo Europeo che comincerà l’11 giugno. Oggi, Mancini ha tagliato sette azzurri (Cragno, Biraghi, Lazzari, Castrovilli, Kean, Grifo e Raspadori) e tra i tagliati non c’è Politano. Quindi al momento sono quattro i calciatori del Napoli convocati per il prossimo Europeo: Meret, Di Lorenzo, Insigne e appunto Politano. Ancora 48 ore e sapremo se Politano resisterà e resterà tra i 26 che si giocheranno gli Europei. Meret sicuramente ci sarà visto che è stato tagliato Cragno.

Si tratterebbe di un record per il Napoli. Un record eguagliato. Soltanto un’altra volta (nel 1988) il Napoli diede quattro calciatori alla Nazionale per una competizione come l’Europeo o il Mondiale. All’epoca furono convocati Ferrara, Francini, De Napoli, Romano.

I quattro azzurri tra i 28 confermano il valore della rosa del Napoli che ha pressoché tutti nazionali tra l’Italia e gli altri Paesi. Il che ovviamente aumenta i rimpianti per la stagione sciagurata che ha portato gli azzurri fuori dalla Champions per il secondo anno consecutivo. Il Napoli poteva contare su una rosa profonda se è vero che Politano – oggi in Nazionale – è stato a lungo considerato la riserva di Lozano. Non sono tante le squadre che tra i panchinari possono vantare dei Nazionali. Peraltro anche Meret con Gattuso è stato spesso in panchina; soltanto gli infortuni di Ospina gli hanno consentito di poter esprimere il proprio valore.

I quattro calciatori del Napoli in Nazionale sono anche una risposta – l’ennesima – a quella parte dell’ambiente che da sempre sottostima l’organico e il valore della rosa, della squadra, del club.

Ecco la suddivisione per squadre dei calciatori convocati in Nazionale.

Napoli, Juventus e Roma 4,

Inter 3,

Chelsea, Lazio, Sassuolo, Atalanta, Psg e Torino 2,

Milan 1.

I convocati sono:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino).

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain).

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Matteo Politano (Napoli).