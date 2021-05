Podcast anti-complotto, Vigorito riesce a compattare il Buono il Brutto e il Napolista

Si è parlato, tanto, di quel che è successo a Benevento, di Mazzoleni, di Vigorito. Mastella no, dei Mastella ci siamo rifiutati di parlare

Podcast anti-complotto. Per una settimana, il Podcast Napolista – il Buono il Brutto e il Napolista – non si è soffermato più di tanto sul Napoli, su Gattuso, nemmeno su Osimhen. Si è parlato, tanto, di quel che è successo a Benevento, di Mazzoleni, di Vigorito. Mastella no, dei Mastella ci siamo rifiutati di parlare. L’episodio e soprattutto l’idea di un complotto nei confronti del Meridioni sono riusciti nella titanica impresa di compattare il Buono, il Brutto e il Napolista, cioè Salvatore Malfitano, Alessandro Montano, Massimiliano Gallo.