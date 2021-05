Osaka si ritira dal Roland Garros dopo le minacce di squalifica per il silenzio stampa

Su Twitter: “La cosa migliore per il torneo, per gli altri giocatori e per il mio benessere è che mi ritiri, in modo che tutti possano tornare a concentrarsi sul tennis”

Osaka si ritira dal Roland Garros.

La tennista Naomi Osaka, numero due al mondo, ha annunciato su Twitter che si ritira dal Roland Garros. Una scelta drastica, che arriva dopo giorni di polemiche e tensioni all’Open di Francia per la sua decisione di non partecipare alle previste conferenze stampa. Decisione che le è costata già una multa e la minaccia di essere squalificata.

Un rischio che ha voluto anticipare: “La cosa migliore per il torneo, per gli altri giocatori e per il mio benessere e’ che mi ritiri, in modo che tutti possano tornare a concentrarsi sul tennis”, scrive la giapponese su Twitter. “Mi prenderò del tempo anche fuori dal campo e quando sarà arrivato il momento, collaborerò per migliorare la vita di tutti gli attori del circus”.

Penso che la cosa migliore per il torneo, per le altre giocatrici e per il mio benessere sia ritirarmi, in modo che tutti possano tornare a concentrarsi sul tennis che si sta giocando a Parigi. Non sono mai voluta essere motivo di distrazione e ammetto che la tempistica che ho scelto non è ideale e che il mio messaggio sarebbe potuto essere più chiaro.

Scrive che non ha mai voluto banalizzare l’argomento conferenza stampa, le domande dei giornalisti che fanno male alla salute mentale.

Rivela

di aver sofferto “lunghi attacchi di depressione dagli Us Open del 2018 ed è stata dura gestirli”, soffre

momenti d’ansia prima di parlare con i media. Divento davvero nervosa e trovo stressante provare sempre a fornire le risposte migliori.

Scrive che a Parigi è arrivata con una sensazione di

vulnerabilità e ansia per cui ho pensato fosse meglio prendermi cura di me e saltare le conferenze stampa. Prenderò un po’ di tempo per me, lontano dai campi da tennis. Quando sarà il momento giusto, collaborerò col circuito per discutere come migliorare le cose per i giocatori, la stampa e i tifosi.