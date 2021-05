L’Unione di più club Napoli in Italia e nel mondo, anche per la difesa dei valori propri dello sport, quali non violenza sia verbale che fisica

Oggi, domenica 2 maggio 2021, nasce l’Unione Azzurra Nel Mondo (acronimo UANM) – Club Napoli Amici, un gruppo formato da tanti Club Napoli – uniti tra loro da un rapporto di amicizia leale, sincera e trasparente – che, senza alcun scopo di lucro, si impegnano per la realizzazione di una fratellanza globale che permetta a tutti i membri della grande famiglia azzurra di trovare una casa ospitale in ogni angolo del mondo.

La UANM si propone di realizzare una sinergia utile ad affrontare le varie problematiche dei Club aderenti accomunati dall’impegno sociale e dallo spirito solidale, dalla volontà di intraprendere iniziative benefiche volte alla difesa e al sostegno dei soggetti più deboli.

La UANM si propone per la difesa dei valori propri dello sport, quali non violenza sia verbale che fisica, nonché di contrastare e impedire qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sull’orientamento sessuale, sulla razza, sul colore della pelle o sull’origine etnica o sociale, età, sulle condizioni psico-fisiche o caratteristiche genetiche, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o sulle altre opinioni o convinzioni personali.

Fondamento portante della UANM è la sana passione sportiva, l’Amore per il Napoli Calcio, nonché per il nostro territorio e tutto ciò che ruota attorno alla cultura partenopea; invero i Club aderenti alla UANM si propongono per la difesa e la promozione della napoletanità in tutte le latitudini secondo i valori di umanità e solidarietà emergenti dalla secolare storia della amata terra di origine. Essi si pongono inoltre come obiettivo la promozione di iniziative culturali negli ambiti letterari, musicali, teatrali, storici che hanno come riferimento il patrimonio artistico campano passato e moderno e si impegnano affinché non manchino mai, nelle parole e nei comportamenti, i principi fondamentali di educazione e rispetto e a favorire la collaborazione ed il confronto costruttivi, nel pieno rispetto e riconoscimento reciproco.

Ogni club “libero” da qualsivoglia vincolo con altri sodalizi e/o associazioni sarà sempre il benvenuto. La UANM sarà sempre presente allo stadio “Maradona”, alle trasferte del Napoli in Italia ed all’estero, e su vari social media ed organi di informazione.

Forza Napoli Sempre

Club promotori:

Club Napoli Alto Garda Club Napoli Battipaglia Club Napoli Bellizzi Club Napoli Belluno Club Napoli Bergamo Azzurra Club Napoli Berlino Club Napoli Briganti Napoli Club Cagliari Club Napoli Caraguatatuba Club Napoli Castel San Giorgio Napoli Club Castrovillari Club Napoli Cava dei Tirreni Club Napoli Città di Castello Club Napoli Conegliano Club Napoli Ferrara Napoli Club Genova Club Napoli Imola D. A. Maradona Club Napoli Isola d’Ischia Club Napoli Lussemburgo Napoli Club Marigliano Club Napoli Mercato San Severino Napoli Club Milano 2006 Club Napoli ModenAzzurra Club Napoli Monaco di Baviera Club Napoli Monte di Procida Napoli Club Nocera Superiore Club Napoli Novara Partenopea Club Napoli Orta di Atella Club Napoli Padova Ricomincio da Tre Club Napoli Piedimonte Matese Napoli Club Pinerolo Club Napoli Rio de Janeiro Club Napoli Santa Maria C. V. Azzurra Club Napoli Sessa Aurunca Club Napoli Udine Club Napoli Venezia Mestre Club Napoli Victor Osimhen Napoli Club Zurigo Partenopea Club Napoli Zurigo ZHR