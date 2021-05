Marca: il Real Madrid potrebbe essere nel destino di Pochettino

Dopo l’addio di Zidane e l’accordo di Allegri con la Juve, oltre a Conte e Raul bisogna considerare anche l’allenatore argentino in rotta col Psg

Dopo l’addio di Zinedine Zidane al Real Madrid, le voci sul futuro allenatore si sono moltiplicate. Escluso ormai dalla corsa Allegri, che sta per riaccordarsi con la Juventus, finora si era parlato di Antonio Conte e Raul, ma stando a quanto riporta Marca c’è da considerare anche Mauricio Pochettino, la cui posizione ha preso una piega inaspettata.

Pochettino infatti potrebbe lasciare il Paris Saint–Germain, a causa di diversità di vedute con Leonardo, che tra l’altro non appoggiava lui come tecnico a differenza della proprietà. Se dovesse andar via da Parigi, il Real Madrid potrebbe essere nel suo destino. C’è un buon rapporto con Florentino Perez e l’allenatore ha sempre avuto una certa ammirazione per il Real.