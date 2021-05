L’Uefa pronta a dimenticare la Superlega se i club ammetteranno la colpa e accetteranno una penale

Domenica si gioca Juventus-Milan, e su entrambe le squadre incombe la minaccia delle sanzioni Uefa per la questione Superlega. Il Corriere dello Sport scrive:

“A Nyon, prima di fare una mossa, sono particolarmente attenti perché non intendono esporsi a risarcimenti milionari, ben sapendo che la giustizia ordinaria è di grado superiore a quella sportiva. Ecco perché fin dalle ore successive alla nascita e poi alla scomparsa della Superlega con i club fondatori ci sono stati contatti… ad alti livelli. L’intento dell’Uefa sarebbe quello di chiudere la vicenda con un’ammissione di colpa da parte delle società, una dichiarazione formale di uscita dalla Superlega e una sanzione economica da scontare magari sui futuri proventi in arrivo dalla partecipazione alle coppe europee. I club inglesi sembrano camminare in questa direzione, idem l’Atletico Madrid e l’Inter, ma anche il Milan ha ascoltato le proposte arrivate dalla Svizzera (l’ex dirigente Boban adesso è a stretto contatto con Ceferin). Chi invece in questo momento non è ancora entrato nell’ottica di una exit strategy sono il Real Madrid, il Barcellona (che però aspetta l’esito dell’assemblea dei soci) e la Juventus. Se per via del patto vincolante firmato dai 12 (che prevede penali) o per un altro motivo non è dato saperlo. Di certo nella sede dell’Uefa c’è irritazione per l’atteggiamento che le due grandi di Spagna e l’ex club campione d’Italia stanno tenendo. L’orientamento è quello di aprire, nei confronti di chi non ‘rinnegherà’ la Superlega, un procedimento di fronte alla Commissione Disciplinare, Etica e di Controllo”.