L’Aifa autorizza il vaccino Pfizer per i 12-15enni

Secondo la Commissione Tecnico Scientifica dell’Agenzia i dati disponibili dimostrano che il vaccino è efficace e sicuro anche per i ragazzi

Dopo il via libera dell’Ema (Agenzia europea del farmaco), il 28 maggio scorso, è arrivato anche quello dell’Aifa, l’agenzia italiana: ai ragazzi nella fascia di età compresa tra i 12 e i 15 anni potrà essere somministrato il vaccino Pfizer. Secondo la Commissione Tecnico Scientifica dell’Aifa, si legge in una nota, i dati disponibili dimostrano che il vaccino è efficace e sicuro anche per i ragazzi, dunque se ne approva l’utilizzo, accogliendo il parere dell’Ema.