Magrini (Aifa): «Il vaccino per gli adolescenti è sicuro. Su 2.200 vaccinati zero casi di Covid»

La Stampa intervista Nicola Magrini, direttore generale dell’Aifa, agenzia del farmaco italiana. Dopo l’ok dell’Ema al vaccino Pfizer per i ragazzi tra i 12 e i 15 anni, ora l’Aifa è chiamata a dare il via libera. Lo farà, presumibilmente, domani.

«Lunedì pomeriggio ci riuniremo per esaminare la decisione dell’Ema e dare semaforo verde all’autorizzazione in Italia».

Il vaccino, dice, è sicuro per i ragazzi.

« Ci sono dati rassicuranti: il vaccino è ben tollerato , si sono registrati effetti indesiderati minori , come febbre, brividi, mal di testa, più frequenti dopo la seconda dose. Ma lo studio compiuto su 2.200 adolescenti ha mostrato una completa copertura, nemmeno un caso di malattia tra i soggetti vaccinati. È vero che i giovani hanno conseguenze meno preoccupanti se contraggono l’infezione, ma è comunque importante immunizzarli, per la loro salute e per ridurre al massimo la circolazione del virus».

Sulla fascia di età under 12:

«Sono in corso i test sui minori di 12 anni, i risultati arriveranno in autunno, credo che entro la fine dell’anno saremo pronti per l’autorizzazione. Dopo Pfizer toccherà anche Moderna, che ha completato lo studio per la somministrazione dai 12 anni in su e, nel giro di poche settimane, sarà approvato».