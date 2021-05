La Stampa: Mancini non rinuncerebbe mai a Jorginho

La Stampa dedica un articolo a Jorginho fresco vincitore della Champions con il Chelsea.

La regia porta la firma di un ragazzo a cui il ct azzurro Roberto Mancini non rinuncerebbe mai e, di fatto, non ci ha mai rinunciato in questi (quasi) tre anni se non per cause di forza maggiore come un contrattempo fisico o l’appuntamento in finale contro il Manchester City. Jorginho ha trionfato e, tra poche ore, raggiungerà il resto della compagnia a Firenze perché l’11 giugno c’è la Turchia da battere nella prima sfida del nostro Europeo. «Ho vinto la Champions, ma la mia stagione non è certo finita: voglio vincere ancora».