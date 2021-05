La Roma ha preso Mourinho “gratis”: per pagargli lo stipendio è bastato annunciarlo

In un solo giorno il titolo in Borsa ha guadagnato 32 milioni di euro. I 3 anni di ingaggio a 7 milioni sono già coperti. Personaggi di questo calibro si ripagano letteralmente da soli

Eh, ma costa troppo Mourinho. 7 milioni di euro netti a stagione, 9,17 milioni di euro lordi considerando gli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita. In realtà Mou si ripaga da solo, basta annunciarlo.

In un solo giorno la Roma ha guadagnato in Borsa 32 milioni di euro, più del totale dello stipendio del portoghese per i tre anni di contratto (tra l’altro il primo anno glielo paga il Tottenham).

Appena la Roma ha ufficializzato la firma del nuovo tecnico, il titolo a Piazza Affari è schizzato al rialzo tanto che hanno dovuto sospenderlo. E ha poi chiuso la giornata con un +19,13%, con un di 0,315 euro per azione. La capitalizzazione di mercato è ora pari a 198 milioni di euro, appunto 32 milioni di euro in più rispetto ai 166 fatti registrare con la chiusura del giorno prima.

Poi è chiaro, ci sarà una flessione, un rimbalzo, la Borsa va per andamenti non lineari. Ma per personaggi di questo calibro vale un concetto: sono trascinanti, e valgono letteralmente i soldi che costano.