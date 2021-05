La Gazzetta esalta la vittoria del Napoli contro lo Spezia

Vincere in questa maniera, dopo i tremolii con il Cagliari, può ribaltare i concetti e costringere le concorrenti a guardare la vitalità ritrovata

La Gazzetta dello Sport esalta la vittoria del Napoli ieri contro lo Spezia. Una vittoria che permette alla formazione di Gattuso di portarsi momentaneamente in posizione Champions in attesa dei risultati della giornata di oggi. Ma il Napoli sa che la qualificazione è nelle sue mani e che le basterebbe vincerle tutte per farcela. Quello che ha sorpreso, scrive la Gazzetta, è stato come il Napoli è riuscito a spazzare via lo Spezia ieri

