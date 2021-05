Gazzetta: De Laurentiis aspetta il sì di Allegri e se arrivasse lunedì ci sarà l’annuncio

La fine del campionato è sempre più vicina e così lo è anche l’esperienza di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli. Per questo De Laurentiis da tempo sta lavorando alla ricerca del nuovo allenatore. L’edizione online de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle ultime novità.

De Laurentiis è in attesa di una risposta da parte di Massimiliano Allegri. Le parti sono in contatto, ma l’ex tecnico della Juventus ha chiesto ancora del tempo prima di decidere. In cima alla lista dei preferiti del presidente c’è proprio lui, Allegri, che De Laurentiis insegue da anni.

Da alcuni mesi ha il sì di Luciano Spalletti, col quale è stato raggiunto anche l’accordo economico (3 milioni a stagione). Considerando le aspettative di Allegri, al momento pare proprio l’ex tecnico dell’Inter il favorito alla successione di Gattuso. L’impressione è che il toto nomi si stia riducendo soltanto a questi due tecnici, perché Galtier è fuori gioco, ormai (si è accordato col Nizza) e Simone Inzaghi è soltanto una soluzione d’emergenza. Se ci sarà il sì di Allegri, allora sarà probabile che già nella giornata di lunedì ci potrà essere l’annuncio ufficiale.