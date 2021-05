Insigne a Ribery: «Ti ricordi? Giocammo un’amichevole in Trentino. Sei un grande»

Nel siparietto mostrato da Dazn il capitano è visibilmente emozionato: «Abbiamo anche una foto insieme, mentre mi davi la tua maglietta». E Ribery ne chiede due al suo staff da scambiare

Dopo Fiorentina-Napoli, mentre i giocatori erano ancora in campo in procinto di dirigersi verso gli spogliatoi, Lorenzo Insigne si è avvicinato a Ribery ricordandogli un episodio del passato che li aveva visti insieme. Dazn ha mostrato le immagini dei due in campo, corredate dall’audio.

Si vede un Insigne visibilmente emozionato che ferma Ribery e gli dice:

«Ti ricordi? Giocammo un’amichevole in Trentino. Abbiamo anche una foto insieme, mentre mi davi la tua maglietta. Sei un grande».

Ribery a quel punto, dopo aver salutato anche Zielinski, chiede ad un componente dello staff della Fiorentina di preparargli due maglie, probabilmente per scambiarle con i giocatori del Napoli.