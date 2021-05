In un anno il brand Napoli ha perso il 26% del suo valore

Trascinato dal resto della Serie A, che secondo le stime di Brand Finance si conferma un campionato sempre meno appetibile. Crollo del marchio Milan e Roma

Il marchio Napoli vale 139 milioni di euro. Ma l’anno scorso valeva il 26% in più. E non è un caso unico, anzi. Il brand del Napoli viene trascinato giù dalla Serie A, che perde valore nel complesso. Un processo con una tendenza netta.

La stima è di Brand Finance, che ha pubblicato il report 2021. Il Real Madrid è il club che vale di più, dal punto di vista dell’appeal commerciale, seguito dal Barcellona e Manchester United. Non c’è nessuna squadra italiana tra le prime dieci società calcistiche.

Il Napoli – che perde tre posti in questa sorta di classifica – ha ora un valore d’impresa stimato di 423 milioni di euro. La Juventus, alla quale Brand Finance assegna un valore di 565 milioni (in calo di oltre il 16% rispetto al 2020), resta la prima italiana in graduatoria.

Il tonfo vero è quello del Milan e della Roma. I rossoneri avevano già perso il 35% nel 2020, ora scendono di un ulteriore 29%. Il valore stimato del brand della Roma passa addirittura da 204 a 121 milioni (-40%).

In totale, scrive Calcio e Finanze, i club di Serie A occupano il quarto posto per valore medio del brand (241 milioni), davanti solamente ai club di Ligue 1 (76 milioni in media). Davanti alle italiane i club di Bundesliga, con una media di 272 milioni, mentre restano lontane la Premier League (394 milioni) e la Liga (501 milioni).