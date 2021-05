Il Tempo sull’esame di Suarez: i calciatori non vanno giudicati per il linguaggio ma per i piedi

Franco Bechis difende il calciatore ricordando gli svarioni di Totti linguistici in alcune interviste post partita su cui lo stesso capitano ironizzava

Franco Bechis su Il Tempo prova a scagionare in parte Suarez dalle accuse per il suo esame di italiano. Il calciatore è stato più volte deriso sulla base di pochissime informazioni che circolavano relative al suo esame, ma il video integrale in qualche modo lo scagiona

Quando ho visto il video integrale sono restato sorpreso perché Luis Suarez conosce l’italiano, è in grado di parlarlo con qualche spagnolismo che viene naturale a qualsiasi spagnolo anche residente in Italia da 20 anni

Suarez è un calciatore, non uno studioso e non è possibile pretendere da lui, secondo Bechis, un uso sempre appropriato della lingua

Se poi si pretende di fare un esame di sociologia o psicologia, con domande sulle differenze sul concetto di famiglia in Uruguay e in Italia, è difficile pretendere risposte concettuali e articolate da chi fa il giocatore di calcio,non il filosofo o il sociologo.

Il giornalista lo paragona in qualche modo a Francesco Totti, scatenando anche le ire di alcuni tifosi. L’ex capitano della Roma ha spesso ironizzato sui suoi svarioni linguistici in alcune interviste post partita. La poesia dei calciatori insomma, non è nella lingua, ma nei piedi.

Sarebbe interessante, continua Bechis, vedere altri video di esami analoghi per poterli mettere a confronto, perché accade spesso di assistere a svarioni nelle interviste dei calciatori anche italiani, come ad esempio a Leonardo Bonucci.

Dunque Suarez è molto meno scandaloso di quanto sia stato detto

quell’esame fu scandaloso per come è stato organizzato, per il comportamento della Università di Perugia, per tutte le cose che sono oggetto oggi di inchiesta penale. Ma non lo è stato per il comportamento del giocatore Suarez, che è stato professionale e non così ridicolo come fu raccontato.