Il problema Covid non è risolto in Sudamerica: il River Plate ha 25 positivi

Gli argentini devono giocare in Copa Libertadores e non hanno portieri. Così hanno chiesto alla CONMEBOL di fare integrazioni nella lista

Una situazione che sembra incredibile, considerando come il fenomeno in Italia sia piuttosto contenuto. Eppure, il coronavirus rappresenta ancora un problema nel calcio ad altre latitudini. Il River Plate è diventato un vero e proprio focolaio, contando 15 calciatori (tra cui i portieri) e 10 membri dello staff positivi per un totale di 25 persone appartenenti al gruppo squadra.

La squadra argentina dovrebbe affrontare il Santa Fe in Copa Libertadores e vista la particolarità della situazione ha richiesto alla CONMEBOL di apportare alcune variazioni alla lista dei giocatori schierabili.