Il Newcastle fa causa alla Premier per aver impedito all’Arabia Saudita di comprare il club

Il fondo arabo, accusato di voler ripulire la sua immagine col calcio inglese, aveva ritirato l’offerta da 300 milioni dopo 16 settimane di attesa dell’approvazione della Lega

L’aveva minacciato, e ora passa alle vie di fatto. Il proprietario del Newcastle United, Mike Ashley, fa causa alla Premier League, accusandola di aver manovrato e impedito l’acquisizione del club da parte del Public Investment Fund dell’Arabia Saudita.

Lo riporta Calcio e Finanza che riprende Sportbusiness.

La trattativa aveva incontrato numerosi problemi, soprattutto per per le implicazioni morali dell’affare. Amnesty International aveva accusato l’Arabia Saudita di «di usare il glamour e il prestigio del calcio della Premier League come strumento di pubbliche relazioni per distrarre dalle violazioni dei diritti umani nel Paese».

Ashley, commentando l’azione legale, ha detto che è «tempo per le forze oscure che stanno impedendo a questa squadra di calcio di diventare la società forte che i tifosi meritano di farsi da parte».

La Premier League aveva fatto melina, mettendosi di traverso: teneva bloccata in via di approvazione la proposta di acquisizione da 300 milioni di sterline, per oltre 16 settimane. Il consorzio aveva così ritirato l’offerta.