Il Napoli sta trattando con Lione e Arsenal per le amichevoli estive

Scrive il Corriere dello Sport che questa estate dovrebbero esserci due amichevoli di lusso tra il primo ritiro di Dimaro e il secondo di Castel di Sangro.

Ci saranno, o ci dovrebbero essere, due amichevoli, appuntamenti di respiro internazionale per restare in una dimensione rilevante: il Napoli sta dialogando con l’Arsenal e anche con il Lione, sfide di richiamo, che attraggono e che servono come test significativi, per riassaporare quel profumo d’Europa che può aiutare per calarsi nella nuova stagione. Le partite, in teoria, dovrebbe essere collocate tra il ritiro di Dimaro-Folgarida e quello di Castel di Sangro, ma il programma verrà definito da De Laurentiis con l’allenatore che verrà.