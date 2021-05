Il Barcellona si riunisce a casa di Messi per una grigliata, la Liga apre un’indagine  

Il protocollo prevede riunioni per non più di sei persone. Alla grigliata era presente tutta la squadra, con mogli e fidanzate

Il Barcellona ha organizzato una grigliata a casa di Messi per rafforzare lo spirito di squadra in vista del finale di stagione, ma si è trattato di un’aperta violazione del protocollo anti-Covid e LaLiga ha aperto un’indagine in merito. Lo scrive Marca.

Ora la questione è nelle mani dell’Agenzia di salute pubblica, perché in Catalogna le restrizioni per il virus sono molto ferree e nelle abitazioni private non è concesso organizzare incontri per più di 6 persone. Alla grigliata da Messi – anche se all’aperto e con tavolini distanziati – era presente tutta la squadra, con mogli e fidanzate annesse.

Un dirigente della Liga ha dichiarato alla stampa spagnola che l’istituzione calcistica non era stata informata della grigliata. Da qui la decisione di aprire l’indagine.